Die Bochumer gewannen am Sonntag am Ende glücklich mit 1:0 (1:0) beim Karslruher SC und steht jetzt bei vier Punkten nach zwei Spielen. Der KSC dagegen kassierte die zweiten Niederlage im zweiten Spiel und ist noch punktlos. Simon Zoller erzielte bereits in der 13. Minute das Tor des Tages. Bochums Gerrit Holtmann sah nach 67 Minuten die Gelb-Rote-Karte.

VfL-Trainer Thomas Reis sah im Vergleich zum Spiel gegen St.Pauli keinen Handlungsbedarf und schickte gegen den KSC dieselbe Startelf ins Rennen.

Geniestreich von Zoller

Bereits nach 13 Minuten ging der VfL durch einen Geniestreich in Führung. Silvère Ganvoula verlängerte einen langen Ball von Torwart Manuel Riemann auf Zoller, der KSC-Keeper Marius Gersbeck mit einem sehenswerten Heber überwand. Es war das Highlight der ersten Hälfte, die ansonsten arm an Torszenen war. Vom VfL kam offensiv nach der Führung zu wenig. Der KSC investierte viel ins Spiel nach vorne, allerdings fehlte bei mehreren Hereingaben die Präzision. Die beste KSC-Chance vergab Babacar Gueye, als er eine Flanke von Philip Heise ans Lattenkreuz köpfte (30.). So blieb es bei der Pausenführung für die Bochumer.