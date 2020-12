Düsseldorf feiert Zittersieg in Karlsruhe

Rösler nahm im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Darmstadt drei Änderungen vor. Kevin Danso, Kristoffer Peterson und Alfredo Morales rückten für Christoph Klarer, Thomas Pleld und Adam Bodzek in die Startelf.

Krajnc per Kopf zur Führung

Die Anfangsphase gehörte klar dem KSC, der dominant auftrat und die Fortuna erstmal tief in deren Hälfte drängte. Marc Lorenz prüfte Florian Kastenmeier mit einem Schuss aus der Distanz, den der Fortuna-Keeper gerade so abwehrte. Doch der Führungstreffer fiel auf der anderen Seite. Luka Krajnc köpfte einen Eckstoß von Edgar Prib mit Wucht in die Maschen (12.) und nutzte so die erste Chance der Gäste zum 1:0. Die Partie war nun ausgeglichener. Philipp Hofmann verpasste nur knapp den Ausgleichstreffer für Karlsruher (20.). Für die Fortuna hatte Peterson die große Chance auf das 2:0, schoss aber aus guter Position vorbei (35.).

Es folgten weitere Großchancen der Rheinländer. Rouwen Hennings (40.) und Kenan Karaman (45.) hätten die Führung zur Pause eigentlich auf 2:0 ausbauen müssen, vergaben aber leichtfertig.

Kastenmeier fliegt vom Platz

Kurz nach dem Seitenwechsel verhinderte Kastenmeier mit einer dreifachen Parade gegen Marvin Wanitzek und Alexander Groiß den Ausgleichstreffer (47.). Nach dem kurzen Schock berappelte sich die Fortuna wieder und ließ weniger zu. Stattdessen erhöhte Peterson in der 57. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer auf 2:0 für Düsseldorf. Kurz darauf scheiterte Karaman abermals frei vor dem Tor an Schlussmann Marius Gersbeck (59.).

Entschieden war die Partie damit noch nicht, denn es folgten kuriose Minuten. Erst verpasste Kastenmaier bei einer Freistoßflanke mit den Fäusten den Ball und traf stattdessen Karlsruhes Hofmann. Nach Eingriff des Videoschiedsrichters und einem Review entschied Schiedsrichter Tobias Reichel auf Foulelfmeter und zeigte Kastenmeier die Gelbe Karte. Nach dem von Hofmann verwandelten Elfmeter schlug der erboste Kastenmeier den Ball in Richtung Tribüne und sah die Gelb-Rote Karte (72.). Rösler brachte Ersatztorhüter Raphael Wolf für Angreifer Hennings. Es war bereits der fünfe Düsseldorfer Platzverweis in der laufenden Saison.

Trotz Unterzahl ergaben sich Kontermöglichkeiten für Düsseldorf. Pledl vergab in der 88. Minute eine Großchance zur Entscheidung. So mussten die Gäste bis zum Schlusspfiff zittern.

Für Düsseldorf geht es bereits am Mittwoch (16.12.2020/18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück weiter.