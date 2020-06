Behrendt nach zehn Monaten wieder in Startelf

Trainer Uwe Neuhaus brachte die zuletzt nur eingewechselten Klos, Jonathan Clauss und Andreas Voglsammer wieder von Beginn an. Zudem rückte Brian Behrendt erstmals nach zehn Monaten wieder in die Startelf. Er ersetzte Stephan Salger in der Innenverteidigung und auf der rechten Defensivseite bekam Anderson Lucoqui den Vorzug vor Florian Hartherz.

Hartel mit Volltreffer, Carlson mit Blackout

Die Arminia erwischte einen Traumstart. Schon in der 3. Spielminute verwertete Hartel eine perfekte Hereingabe von Cedric Brunner nicht weniger ansehnlich per Volley-Schuss zum 1:0 für Bielefeld. Hartel durfte sich damit nach zwölf Assists in dieser Spielzeit über seinen ersten Saisontreffer freuen.

Kurz darauf unterlief Karlsruhes Dirk Carlson ein abenteuerlicher Bock - sein Rückpass zu KSC-Torhüter Benjamin Uphoff verunglückte vollends, Bielefelds Top-Torjäger Fabian Klos wurde zum Nutznießer und schob lässig zum 2:0 ein. In der Folge war der KSC von der Rolle, Bielefeld kontrollierte mit der Ruhe eines Aufsteigers das Spiel.

Nichts zu halten für Ortega

Nach einem langen Ball von Behrendt wurde Klos zunächst noch am Torschuss gehindert, doch Karlsruhes Kobald traf wenige Augenblicke später nach einer flachen Flanke von Nils Seufert dann ins eigene Netz - 3:0 für den DSC.

Vor der Halbzeitpause raffte sich der KSC nochmal auf, Philipp Hofmann ließ Bielefeld-Torwart Stefan Ortega mit einem strammen Schuss keine Chance und verkürzte auf 1:3 aus Gastgeber-Sicht. Doch Bielefeld behielt die Oberhand, von einer Meister-Müdigkeit war nichts zu spüren. Die Arminia hatte bei heißem Wetter nach einer halben Stunde bereits knapp zwei Kilometer mehr an Laufleistung erbracht als der KSC.

Arminia kassiert zwei Foulelfmeter

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Seufert auf 4:1 erhöhen können, doch der Weg zum leeren Tor wurde von drei Karlsruhern noch wirksam versperrt (48.). Mitte der zweiten Hälfte bäumte sich der abstiegsbedrohte KSC auf, präsentierte sich bissiger und zeigte eine Willensleistung.

Nach einem Foul von Lucoqui bekam Karlsruhe einen Elfmeter, den Hofmann sicher zum 2:3 verwandelte. In einer intensiven Schlussphase machte der KSC Druck und erzwang einen weiteren Foulelfmeter: Direkt auf der Linie des Strafraums wurde Hofmann mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen. Per Videobeweis wurde aus dem Freistoß ein Strafstoß, den Dreierpacker Hofmann zum späten Ausgleich verwandelte.

Saisonabschluss gegen Heidenheim

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga (Sonntag, 28.06.2020, 15.30 Uhr) steht für Arminia Bielefeld noch ein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim an.