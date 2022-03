SC Paderborn feiert torreichen Auswärtssieg in Kiel

Im Vergleich zum 3:3 gegen Erzgebirge Aue nahm SCP-Trainer Lukas Kwasniok drei Wechsel vor. Für Jannis Heuer, Dennis Srbeny und Marco Stiepermann beginnen heute Kelvin Ofori, Maximilian Thalhammer und Ron Schallenberg.

Arp gleicht Schallenbergs Führungstor aus

Die Kieler begannen die Partie mit viel Ballbesitz gegen tief stehende Paderborner. Es dauerte aber bis zur 13. Minute, bis die Hausherren eine erste Chance verbuchten. Steven Skrzybski scheiterte aus kurzer Distanz mit einem Kopfball am Pfosten. SCP-Kapitän Uwe Hünemeier sah kurz darauf für ein hartes Einsteigen im Mittelfeld seine fünfte Gelbe Karte der Saison und wird im nächsten Spiel fehlen. Für Paderborn verbuchte Julian Justvan in der 16. Minute den ersten Torabschluss. Sein Schuss aus der Distanz ging deutlich über den Kieler Kasten.

Etwas überraschend kam Paderborn zum Führungstreffer. Nachdem Justvans Schuss von einem Verteidiger geblockt wurde, landete der Ball bei Schallenberg, der frei stehend aus elf Metern zum 1:0 traf (19.). Auf der anderen Seite war Jannik Huth bei einem Schuss von Ahmet Arslan auf dem Posten (21.). Zwei Minuten später war Huth dann aber machtlos. Ähnlich zufällig wie beim Paderborner Tor fiel der Ball vor die Füße von Fiete Arp, der aus kurzer Distanz das 1:1 erzielte (23.). In der Folgezeit ging es munter hin und her. Ein Kopfball von Hünemeier (28.) und ein Schuss von Arp (29.) blieben aber ungefährlich. In der 35. Minute hätte Arp das Kieler 2:1 erzielen müssen, verschoss aus bester Lage. Kurz kam bei Paderborn Marcel Mehlem für Ofori in die Partie.