VfL Bochum enttäuscht in Hannover

Bei den Bochumern gab es dagegen zwei Änderungen in der Startelf: Reis schickte Vassilios Lambropoulos und Raman Chibsah für den gelbgesperrten Anthony Losilla und Armel Bella-Kotchap ins Rennen. Viele Gründe zum Tauschen gab es im Vergleich zum 3:0 gegen Paderborn auch nicht.

Hannover führt früh und verdient

Hannover legte einen Blitzstart hin und ging bereits nach knapp zwei Minuten in Führung. Die Niedersachsen profitierten von einer unsortierten VfL-Hintermannschaft und kamen zum schnelle 1:0 durch Valmir Sulejmani. Bochum suchte die schnelle Antwort und kam durch Danny Blum zu einer Kopfballchance (5.). Die Bochumer Drangphase dauerte nicht lange an und Hannover erzwang mit gutem Pressing immer wieder Fehler der Gäste, die zu Chancen führten. Manuel Riemann verhinderte mit einer starken Parade das 0:2 durch Hendrik Weydandt (21.), indem er den Kopfball des 96-Stürmers noch an die Latte lenkte.

Hannover blieb die gefährlichere Mannschaft, kam immer wieder zum Abschluss, während Bochum nach vorne nichts gelang. Sulejmani (26.), Weydandt (27./45.+2) und Kingsley Schindler (32./44.) prüften Riemann, auch Marvin Ducksch hatte Abschlüsse (30./36.). Damit war der VfL mit dem knappen Rückstand zur Pause noch gut bedient.

Steigerung nach der Pause bleibt aus

Zum zweiten Durchgang brachte Reis mit Soma Novothny und Bella-Kotchap zwei neue Kräfte für Maxim Leitsch und Gerrit Holtmann. Bochum war bemüht, nun besser ins Spiel zu kommen, kam aber weiter nicht gefährlich vor das gegnerische Tor. Stattdessen gab es einen Foulelfmeter für Hannover, nachdem Ducksch im Zweikampf mit Lambropoulos zu Fall gekommen war. Ducksch verwandelte den Elfmeter sicher (60.).

Ein Kopfball und ein Schuss von Robert Tesche in der 64. Minute waren die ersten Torannäherungen der Bochumer nach der Pause. Auf der anderen Seite verhinderte einmal mehr Riemann das 0:2 durch Ducksch (70.). In der 79. Minute hatte Ducksch dann Riemann nach einem VfL-Fehler umdribbelt, traf dann aber nur den Pfosten. Für Bochum hatte Novothny die beste Gelegenheit, als er eine Flanke von Cristian Gamboa gefährlich verlängerte und Michael Esser zu einer Parade zwang (86.). Es war die letzte nennenswerte Torchance der Partie.

Für Bochum geht es bereits am Freitag (18.12.2020/18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim weiter.