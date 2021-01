In der Folge zeigte Paderborn sich davon unbeeindruckt, wurde etwas aktiver und erarbeitete sich zunehmend Spielanteile. Doch gerade als es schien, der HSV habe den Rhythmus unter anderem auch durch die frühe verletzungsbedingte Auswechselung von Innenverteidiger Toni Leistner (16.) ein wenig verloren, verwandelte Kittel einen direkten Freistoß zum 0:2 aus Sicht der Ostwestfalen.

Michel belohnt SCP-Drangphase vor der Pause

Die Elf von Trainer Steffen Baumgart raffte sich abermals auf und bot dem HSV die Stirn. Schon im Hinspiel (3:4) hatte Paderborn aus einem 0:2-Rückstand eine zwischenzeitliche 3:2-Führung gemacht. Der SCP verpasste es zunächst noch, sich im letzten Drittel aussichtsreiche Abschlusspositionen zu erspielen.

Doch dann brach Michel mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 den Bann. Zuvor hatte Hamburgs Torhüter Sven Ulreich einen Schuss aus spitzem Winkel von Chris Führich, der für Wirbel über die Außen sorgte, nach vorne prallen lassen und Michel den Ball unfreiwillig auf dem Silbertablett serviert.

HSV drängt SCP in die Defensive

Den Schwung des Anschlusstreffers konnten die Ostwestfalen jedoch nicht mit in die Anfangsphase der zweiten Hälfte nehmen. Stattdessen war bereits kurz nach dem Wiederanpfiff SCP-Torhüter Zingerle gefordert - er musste einen Schuss von Jeremy Dudziak per Glanzparade um den Pfosten lenken (49.).

Die Hamburger drückten. Und wenig später passierte es: Kittel erzielte das 3:1 für den HSV, nachdem die Paderborner zunächst Terodde und dann Dudziak als Vorlagengeber im Sechzehner nicht unter Kontrolle bekommen hatten.

Paderborns Körpersprache stimmt, HSV bleibt gefährlich

Dennoch gaben die Ostwestfalen nicht auf, blieben ihrer Spielanlage treu und kamen selbst zu Möglichkeiten, das Spiel wieder offen zu gestalten. Stürmer Denis Srbeny scheiterte zweimal knapp am stark aufgelegten Ulreich (58./70.).

Allerdings blieb auch der HSV gefährlich - Frederic Ananou kam per Grätsche in letzter Sekunde dem einschussbereiten Terodde zuvor (79.). Außerdem bewahrten Zingerle und Uwe Hünemeier ihr Team vor dem 1:4 und bereinigten eine Möglichkeit für Manuel Wintzheimer in Co-Produktion (81.). Der Hamburger vergab kurz vor dem Spielende eine weitere hochkarätige Chance (89.), Hünemeier klärte auf der Linie.

Highlight für Paderborn: Pokalspiel gegen Dortmund

Bevor der SC Paderborn am 20. Spieltag in der 2. Bundesliga Holstein Kiel empfängt (Montag, 08.02.2021, 20.30 Uhr) weitergeht, steht am Dienstag erst einmal ein echtes Highlight an. Im Achtelfinale des DFB-Pokals treten die Ostwestfalen bei Borussia Dortmund an (20.45 Uhr).