Fortuna Düsseldorf verzweifelt an Sandhausen

Nach zwei Spielen ohne Niederlage hatte Trainer Christian Preußer erstmals in dieser Saison eine unveränderte Startelf ins Spiel geschickt. Zudem kehrten Florian Kastenmeier, Shinta Appelkamp und Matthias Zimmermann in den Kader zurück.

Sandhausen trifft mit der ersten Chance

Die Gäste erwischten einen perfekten Start in die Partie und gingen mit ihrer ersten Torchance in Führung. Pascal Testroet traf mit einem Schuss aus der Drehung im Sechzehner (7.). Die Fortuna war um eine schnelle Antwort bemüht, der Schuss von Jakub Piotrowski wurde von SVS-Keeper Patrick Drewes aber entschärft (10.). Düsseldorf blieb in der Folgezeit dominant, wurde aber nur selten gefährlich.

Christoph Klarer hatte mit einem Kopfball nach einer Standardsituation noch die beste Gelegenheit, köpfte aber über das Tor (31.). Auch Ao Tanaka zielte mit seinem Schuss in der 40. Minute zu hoch. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte tauchte Rouwen Hennings vor dem gegnerischen Tor auf, wurde aber im letzten Moment von Erik Zenga am Torschuss gehindert.