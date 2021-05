Stück für Stück hatte sich Fortuna Düsseldorf in den vergangenen Wochen an die Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga herangepirscht. Am Montagabend erhielten die Düsseldorfer Aufstiegsträume neuen Aufwind. Die Fortuna gewann das Nachholspiel des 28. Spieltags gegen den Karlsruher SC am Montagabend dank eines Last-Minute-Treffers mit 3:2 (1:1).