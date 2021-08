Damit hat die Fortuna nun vier Punkte auf dem Konto, ist damit aber weiter hinter den Erwartungen. Für die Kieler war es der erste Punktgewinn in dieser Saison.

Frühe kalte Dusche für Fortuna

Fortuna startete entschlossen und engagiert in die Partie, wurde aber bereits in der fünften Minute kalt erwischt: Ex-Fortune Johannes van den Bergh hatte auf der linken Kieler Seite zu viel Platz und flankte den Ball an den Elfmeterpunkt. Dort stand Mühling ebenfalls völlig frei und köpfte den Ball sehenswert ins linke obere Eck. Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier war ohne Abwehrchance.

Düsseldorf hatte in der Folge deutlich mehr vom Spiel, Kiel zog sich an den eigenen Strafraum zurück. Gefährlich wurde es für den Kieler Kasten aber zunächst nur ein Mal, als Kiels Simon Lorenz eine Flanke und Matthias Zimmermann abfälschte und Torwart Iannis Gelios zu einer Parade zwang. Ansonsten konnten die Düsseldorfer aus ihrer deutlichen Überlegenheit keinen Nutzen ziehen.

Narey trifft der Volley

Die besseren Chancen hatte Kiel, die immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne setzten. Finn Porath (20.) und wieder Mühling (34.) konnten aussichtsreiche Gelegenheiten aber nicht nutzen.

Fortuna ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen, lief weiter an und wurde kurz vor der Pause belohnt. Felix Klaus flankte von der linken Seite im hohen Bogen in den Strafraum. Narey ließ den Ball von der Brust abtropfen und zog dann sofort volley ab. Gelios im Kieler Tor war ohne Chance. (40.)

Kiel nach der Pause aktiver

Die zweite Hälfte gestaltete sich ausgeglichener. Auch Kiel tat nun mehr für das Spiel nach vorne, Fortuna ließ die Gäste kommen und versuchte es mit Kontern. Gut tat das dem Spiel jedoch nicht. Erst nach 62 Minuten wurde es mal wieder gefährlich vor dem Kieler Tor. Narey brachte eine scharfe Flanke von Zimmermann aber nicht auf den Kasten.

Drei Minuten später machten es die Kieler besser: Wieder hatte ein Kieler, diesmal der eingewechselte Fabian Reese, auf dem Flügel viel Platz. In der Mitte setzte sich Skrzybski gegen seinen Gegenspieler Dragos Nedelcu durch und lenkte die Flanke von Reese ins lange Eck. Kastenmeier streckte sich vergeblich (65.).

Fortuna vergibt mehrere Chancen

Düsseldorf bemühte sichum eine schnelle Antwort, doch der eingewechselte Jakub Piotrowski blieb mit einem Distanzschuss an Van den Bergh hängen (68.). Vier Minuten später köpfte Adam Bodzek eine Ecke nur knapp am rechten Toreck vorbei (72.). Nach 75 Minuten war es wieder Narey, der aus halblinker Position an Gelios scheiterte (75.).

Fortuna lief weiter an und wurde nach 87 Minuten schließlich belohnt. Nach einer Ecke fiel der Ball vor die Füße von Peterson, der die Kugel gefühlvoll aus sieben Metern ins Tor beförderte. Das war der Auftakt für ein hitzige Schlussminuten, in denen die Fortuna sogar noch Chancen auf den Sieg hatte. Aber auch die Gäste hatten in Person von Skrzybski noch einen Pfostenschuss (90.+5). Letztlich blieb es aber beim gerechten 2:2.

Für die Fortuna geht es nun am kommenden Samstag (20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 weiter. Holstein Kiel empfängt am selben Tag (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue.

lt | Stand: 20.08.2021, 20:22