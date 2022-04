Düsseldorf holt gegen Rostock wichtigen Dreier im Abstiegskampf

Fortuna Düsseldorf hat sich am Freitagabend mit einem 3:0-Heimerfolg gegen Hansa Rostock durchgesetzt. Mit den drei Punkten und dem achten Spiel ohne Niederlage in Folge rückt die Fortuna auf einen Punkt an Hansa Rostock heran und springt gleichzeitig auf den zwölften Tabellenplatz. Für die Gäste war es nach zuvor vier Siegen in Folge die erste Niederlage.

Narey und Tanaka sorgen für Führung

In den ersten zehn Minuten passierte in Düsseldorf wenig. Ohne viel Tempo und Bewegung schoben sich beide Mannschaften den Ball in den eigenen Reihen hin und her. Ein schneller Tempowechsel der Fortuna reichte dann aus, um eine große Lücke auf der rechten Abwehrseite der Gäste zu reißen.