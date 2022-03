Wilde Schlussphase in Düsseldorf: Fortuna gibt Sieg gegen HSV aus der Hand

Stand: 19.03.2022, 15:22 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat am 27. Spieltag in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV einen Heimsieg knapp verpasst. Während die Fortuna kurz vor Schluss in Führung ging, schlug der HSV in der Nachspielzeit zurück.