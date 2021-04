Peterson-Solo als Wegbereiter: F95 schlägt in Gäste-Drangphase zu

Düsseldorf kam ordentlich in die Partie und zeigte Zug zum Tor. Der ersten Fortuna-Versuch ging schon kurz nach dem Anstoß auf das Konto von Edgar Prib (1.). Auch Dawid Kownacki kam früh zu einer guten Chance, St. Paulis Torhüter Dejan Stojanovic hielt, doch dann ging sowieso die Fahne hoch - Abseits (3.). In der Folge drängten die Hamburger die Fortuna aber zunehmend in die Defensive. F95 hatte stellenweise Probleme mit einem früh anlaufenden FC St. Pauli, behalf sich des Öfteren mit Fouls und ließ einige Standards zu.

Die Fortuna machte allerdings aus weniger Ballbesitzanteilen (zwischenzeitlich nur ca. 40 Prozent) mehr als die Gäste: Mitten in der Drangphase des Kiez-Klubs ließ Kristoffer Peterson Gäste-Verteidiger Tore Reginiussen mit einem starken Solo stehen, sein Abschluss wurde erst von Stojanovic pariert, dann lenkte Kownacki den Abpraller entscheidend zu Klaus, der zum 1:0 einschob. Klaus hätte im Anschluss sogar beinahe noch per direktem Freistoß erhöht (31.). Auch Peterson scheiterte nur knapp am stark aufgelegten Stojanovic (32.).

Glücklicher Düsseldorfer Blitzstart in Hälfte zwei

Im zweiten Durchgang profitierten dann die Fortunen von einer ihnen fälschlicherweise zugesprochenen Ecke, die Prib schlug und von Danso zum 2:0 eingeköpft wurde - eigentlich war ein Düsseldorfer zuletzt dran gewesen, was St. Paulis Torwarttrainer Mathias Hain auf die Palme brachte. Schiedsrichter Michael Bacher zeigte ihm für seinen lautstarken Protest Gelb (50.).

Anschließend nutzte das Team von Trainer Uwe Rösler das Momentum und legte mit weiteren Offensivszenen nach: Leonardo Koutris (51.) vergab ebenso eine Möglichkeit wie Marcel Sobottka (58.).

F95-Chancenwucher in der Schlussphase

In der Schlussphase machte Düsseldorf das Zentrum zwischenzeitlich mit einer Fünferreihe vor der Abwehr dicht und lauerte vorwiegend auf Konter. Dieser Ansatz zahlte sich aus, der eingewechselte Shinta Appelkamp scheiterte noch knapp am Außennetz (78.), zudem wurde Sobottka ein Tor wegen Handspiels aberkannt (83.) und Joker Rouwen Hennings vergab eine weitere gute Chance (85.), während St. Pauli nur in Person von Guido Burgstaller noch einmal nennenswert vor dem Tor von F95-Torwart Florian Kastenmeier auftauchte (87.).

NRW-Duell gegen SC Paderborn steht an

Die nächste Etappe im Aufstiegsrennen steht für Fortuna Düsseldorf am Samstag (13 Uhr) an. Dann gastieren die Rheinländer am 31. Spieltag beim SC Paderborn 07, der im Tabellenmittelfeld auf Platz neun rangiert.