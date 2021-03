Fortuna Düsseldorf hat mit einem 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg seine Außenseiterchancen im Aufstiegskampf gewahrt. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei liegt vor dem Montagsspiel zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel bei nur noch vier Punkten.

Zweimal Alu in der ersten Halbzeit

Die Fortunen starteten sehr offensiv in die Partie, Marcel Sobottka vergab bereits in der fünften Minute die erste Großchance. Sein Volleyschuss aus elf Metern verpasste das Nürnberger Tor nur knapp. Zwei Minuten später hatte Düsseldorf jedoch Glück. Florian Kastenmeier lenkte einen Kopfball von Georg Margreitter auf die Latte.

Im Anschluss entwickelte sich eine zähe Partie auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten lange keine Chancen, ehe Kenan Karaman nach einem Schuss von Kristoffer Peterson aus fünf Metern den Ball mit dem Kopf nur noch ins leere Tor drücken musste, aber den Pfosten traf. So ging es mit einem 1:1 in Sachen Aluminiumtreffer, aber torlos in die Halbzeitpause.

Hoffmann bringt Fortuna in Führung

Den zweiten Durchgang eröffnete erneut die Düsseldorfer Offensive - und diesmal auch erfolgreich. Nach einer Flanke von Thomas Pledl erzielte André Hoffmann mit einem Kopfball das 1:0 für die Gastgeber.

Die Führung hielt jedoch nur etwa 15 Minuten. Denn nach dem starken Start der Düsseldorfer kamen die Gäste aus Nürnberg besser in die Partie. In der 62. Minute erzielte schließlich Dennis Borkowski den Ausgleich.

Sobottka entscheidet das Spiel

Fortuna kämpfte sich aber zurück ins Spiel. Sobottka zielte in der 77. Minute genauer als nach wenigen Minuten und traf zum 2:1 für das Team von Trainer Uwe Rösler. Ein Eigentor von Oliver Sorg sorgte in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand.

In der Tabelle bleibt Düsseldorf mit 39 Punkten Siebter, hat den Rückstand auf die Aufstiegsränge jedoch verkürzen können. Am kommenden Samstag beim SV Sandhausen (13.30 Uhr) kann Fortuna mit einem weiteren Sieg seine Aufstiegsambitionen nochmals untermauern.