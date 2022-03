Unmittelbar nach der Halbzeitpause legte Düsseldorf erneut nach. Narey (50.) eroberte am Ingolstädter Strafraum den Ball, ließ Nunoo Sarpei aussteigen und schloss aus knapp 16 Metern in die obere linke Ecke ab. Ab der 56. Minute spielte der FCI in Unterzahl, als der Ex-Fortune Gaus die Gelb-Rote-Karte sah. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden, bei Ingolstadt lief nichts mehr zusammen.

Vor dem Spiel hatten sich auch in Düsseldorf zahlreiche Fans gegen die russische Invasion in die Ukraine positioniert. "Peace is the way" (Frieden ist der Weg) stand auf einem großen Banner. Zudem schwenkten Anhänger Ukraine-Fahnen.