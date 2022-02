Fortuna Düsseldorf gewinnt Kellerduell gegen Aue

Die Fortuna musste ohne Andre Hoffmann auskommen, der sich am Freitag im Training das Nasenbein gebrochen hat und bereits operiert wurde. Der Innenverteidiger soll aber Mitte der kommenden Woche mit einer Spezial-Maske wieder mittrainieren können. Für Hoffmann stand Christoph Klarer in der Startelf, die ansonsten im Vergleich zum Sieg gegen Schalke unverändert blieb.

Fortuna dominiert, aber nur Hennings trifft

Die Hausherren bestimmten das Spiel von Beginn an und es war ihnen das neue Selbstvertrauen anzusehen. Eine Flanke von Khaled Narey köpfte Rouwen Hennings in der 5. Minute ein zum 1:0. Aue wollte umgehend antworten, ein Schuss von Jan Hochscheidt aus der Distanz ging aber deutlich über das Tor (6.). Stattdessen hätten Narey (7.) und Daniel Ginczek (8.) beinahe das 2:0 und 3:0 nachgelegt, scheiterten bei ihren Gelegenheiten aber knapp.

Die Fortuna blieb dominant und kam zu weiteren Chancen durch Narey (10.), Klarer (29.) und Jakub Piotrowski (18./33.). Zu diesem Zeitpunkt mussten sich die Düsseldorf einzig den Vorwurf machen, noch keine deutliche Führung herausgeholt zu haben. Stattdessen hätte Nicolas Kühn in der 37. Minute fast den Ausgleichstreffer erzielt, schoss aber knapp über das Tor. Für die Fortuna scheiterten Marcel Sobottka und Jordy de Wijs nach einer Ecke gleich doppelt an Männel (41.). So blieb es bei der knappen Führung zur Pause.

Aue macht es spannend, Hennings mit der Hacke

Wie schon im ersten Durchgang erwischte die Fortuna auch in der zweiten Hälfte den besseren Start. Nach einem Foul von Hochscheidt an Sobottka gab es Elfmeter für die Gastgeber. Ginczek verwandelte sicher und erzielte sein erstes Tor für Düsseldorf (51.). Die Fortuna blieb auch in der Folgezeit spielbestimmend, wenn auch nicht mehr ganz so torgefährlich. Ein Schuss von Piotrowski aus 23 Metern ging am Tor vorbei (63.).

In der 64. Minute holte sich Hennings für eine unnötige Grätsche an der Seitenlinie die fünfte Gelbe Karte ab und fehlt damit in der kommenden Woche gegen Jahn Regensburg. Als das Spiel zunehmend verflachte, kam Aue zum Anschlusstreffer. Mit dem ersten Schuss auf das Düsseldorfer Tor erzielte Aues Prince Owusu das 1:2 (77.).

Fast wäre in der 85. Minute sogar der Ausgleich gefallen, aber Florian Kastemeier parierte den Schuss von Antonio Jonjic. Stattdessen machte Hennings nach erneuter Vorarbeit von Narey in Schlussminute mit einem Hacken-Tor aus kurzer Distanz alles klar.