Simon Terodde (FC Schalke 04) macht das Tor zum 2:2

Es dauerte jedoch nur gut zweieinhalb, bis Schalke wieder ausglich: Eine Flanke von Kerim Çalhanoğlu von der linken Seite fand Terodde zentral im Strafraum, und der Flugkopfball des Torjägers aus etwa sechs Metern landete zum 2:2 im Hansa-Tor (44.).

In den ersten Minuten nach der Halbzeitpause machten die Gastgeber Druck, gerieten dann aber wieder in Rückstand. Einen Rostocker Einwurf tief in der Schalker Spielhälfte konnten die "Königsblauen" nicht richtig klären, der Ball kam zu Pascal Breier - und dessen Schuss aus 15 Metern fälschte Çalhanoğlu so ab, dass der Ball unhaltbar halblinks im Schalker Tor landete (56.).

Danach schafften es die Schalker lange nicht, die kompakte und aufopferungsvoll kämpfende Rostocker Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Erst in 81. Minute war es erneut ein Terodde-Kopfball, der den Ausgleich bescherte: Marcin Kamińskis gefühlvolle Flanke von der linken Außenbahn in den Strafraum erreichte Terodde, dessen Kopfball im hohen Bogen aufs Tor flog und von der Unterkante der Latte springt in die Maschen.

Schalke erhöhte noch mal den Druck. Als in der Nachspielzeit alles nach einem Remis aussah, erzielte Nils Fröling noch den vierten Rostocker Treffer (90.+5). Er vollendete eine Hereingabe von der rechten Seite und sorgte damit endgültig für Schalker Ernüchterung.

Denn durch die Heimniederlage verpasste Schalke wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und belegt vorerst weiter den fünften Tabellenplatz

Schalke muss nun nach Ingolstadt

Das nächste Spiel der Schalker findet am Sonntag, 13. März, statt. Dann sind die Schalker zu Gast beim FC Ingolstadt, Anstoß ist um 13.30 Uhr.