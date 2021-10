Broll verhindert den Terodde-Rekord

Nur eine Minute nach der Pause hatte Schalkes Top-Torjäger seine erste gefährliche Szene. Simon Terodde kam nach Vorarbeit von Marius Bülter, Dresdens Torhüter Kevin Broll konnte jedoch abwehren und verhinderte damit, dass der S04-Stürmer zum erfolgreichsten Torschützen der Zweitliga.Geschichte wird. Vor der Partie lag Terodde mit 153 Treffern gleichauf mit Dieter Schatzschneider.

Drei Minuten später vergab Schalke die nächste große Chance. Yaroslav Mikhailov tauchte frei vor Broll auf, scheiterte aber ebenfalls am Schlussmann (49.). In der 62. Minute stand dann Brolls Gegenüber im Rampenlicht. Nach einem Kopfball von Pascal Sohm zeigte Schalke-Keeper Martin Fraisl, warum er in seinen drei Einsätzen noch kein Gegentor kassiert hat und parierte stark. Auch bei Christoph Daferners Schuss war der Österreicher zur Stelle (69.).

Bülter entscheidet das Spiel

In die Dresdner Drangphase schlug dann aber Schalke wieder zu. Nach einer Ecke von Ouwejan kam Bülter völlig frei zum Kopfball und erzielte sein viertes Saisontor. In der Nachspielzeit sorgte Marcin Kaminski mit dem 3:0 für den Schlusspunkt der Partie. Dank des Sieges belegen die Gelsenkirchener aktuell wieder den zweiten Platz in der zweiten Liga.

Schalke hat nun die Pokal-Aufgabe bei Drittligist 1860 München vor der Brust (Dienstag, 18.30 Uhr). In der Liga geht es mit einem Auswärtsspiel am Freitag um 18.30 Uhr in Heidenheim weiter.

sho | Stand: 23.10.2021, 22:15