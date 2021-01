Feine Vorbereitung von Zimmermann - Karaman trifft

Doch das Ergebnis hatte in Halbzweit zwei nur neun Minuten Bestand. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite tief in der Paderborner Hälfte tanzte Matthias Zimmermann zunächst Svante Ingelsson lässig aus. Sein feiner Chip an den zweiten Pfosten landete bei Karaman, der sich ohne Mühe von Gegenspieler Dörfler löste und zum 2:0 einnetzte.

Die Partie schien entschieden, Fortuna nahm nun den Fuß vom Gaspedal. Die Elf von Trainer Steffen Baumgart kam nun häufiger vor das Düsseldorfer Tor. Die Ostwestfalen gaben sich nicht auf und hatten durch den gerade erst eingewechselten Owusu eine Großchance zum Anschlusstreffer, doch der Stürmer setzte den Ball freistehend aus fünf Metern neben das Tor (62.). Auf der anderen Seite entschärfte Zingerle einen scharfen Schuss von Thomas Pledl (67.). Auch Kastenmeier musste bei einem Fernschuss von Dennis Srbeny sein ganzes Können aufbieten (73.).

Führich nutzt Kastenmeier-Fehler

Doch in der 79. Minute war der Fortuna-Torwart maßgeblich beteiligt am Paderborner Anschlusstor. Zehn Meter vor seinem Tor konnte Kastenmeier einen hohen Ball nicht klären. Chris Führich bedankte sich und brachte den abgeprallten Ball im Fortunen-Tor unter. Der SC hatte sich den Treffer redlich verdient. Nach dem 0:2 hatte die Mannschaft Charakter gezeigt. Die Düsseldorfer bekamen immer weniger Zugriff auf die Partie, die Spielkontrolle war komplett verloren.

Die Hausherren kamen nun kaum noch aus der eigenen Hälfte. Paderborn drückte und drückte, und es gab einige brenzlige Situationen im Düsseldorfer Strafraum. Doch die großen Chancen konnten sich die Ostwestfalen nicht mehr erspielen. Und so blieb es bei dem unter dem Strich verdienten, aber am Ende glücklichen Erfolg für die Rösler-Elf - für die Fortuna der fünfte Ligasieg in Folge.

SCP nun gegen Aue, Fortuna in Braunschweig

Während die Fortunen am nächsten Spieltag erneut am Montagabend ran müssen (Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig/20.30 Uhr) geht es für die Ostwestfalen bereits am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weiter (13.30 Uhr).