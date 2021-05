Braunschweig kommt zweites Mal zurück

Nach dem Seitenwechsel begannen beide Teams engagiert. Erst parierte Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic stark gegen Appelkamp (46.). Fünf Minuten später fiel dann der Treffer für die Gäste: Bär verwandelte eine Hereingabe von rechts volley im rechten Eck. Doch die Freude währte nur neun Minuten, da schlug die Fortuna zurück. Eine Flanke von Felix Klauss landete beim Japaner Appelkamp, der ganz frei einschieben durfte.

Aber auch Braunschweig zeigte Nehmerqualitäten. Kaufmann brachte die EIntracht mit einer schönen Einzelleistung per Distanzschuss zurück in die Partie. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. Klauss traf mit einem 20-Meter-Kracher nur die Latte (73.). Am Ende hatte Düsseldorf sogar Glück, die Partie nicht noch zu verlieren: Der eingewechselte Nick Proschwitz vergab in der Nachspielzeit die Chance auf einen Braunschweiger Sieg.

Düsseldorf könnte Aufstieg verspielt haben

Fortuna hat nun fünf Punkte Rückstand auf Greuther Fürth und muss zudem schauen, wie der Hamburger SV und Holstein Kiel ihre Partien absolvieren. Sicher ist: Im Heimspiel gegen Aue am nächsten Sonntag (16.05.2021) sowie beim möglicherweise entscheidenden direkten Duell am letzten Spieltag gegen Fürth helfen den Rheinländern nur Siege.