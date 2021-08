Der SC Paderborn avanciert immer mehr zu einer Spitzenmannschaft in der 2. Liga. Beim 3:0 bei Dynamo Dresden feierte die Mannschaft von Lukas Kwasniok bereits den dritten deutlichen Sieg in Folge - und erneut stand schon recht früh fest, dass es auch an diesem Sonntag wieder drei Punkte für den SCP geben wird.

Wie beim Auswärtsspiel in Bremen vor zwei Wochen, das Paderborn mit 4:1 gewonnen hatte, führten die Ostwestfalen auch in Dresden schon zur Halbzeit mit 3:0. Sven Michel hatte sein Team in der achten Minute in Führung gebracht, Kai Pröger baute den Vorsprung mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten (24./26.) aus.

Paderborn ohne Mühe nach der Pause