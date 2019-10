Die Ostwestfalen spielten ihre körperlichen und spielerischen Vorteile aus und kamen nach und nach zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Allen voran Voglsammer hätte gleich mehrfach die Führung in Halbzeit eins besorgen können.

Voglsammer eiskalt per Kopf

Siegtorschütze Andreas Voglsammer im Zweikampf (l.)

Nach dem Seitenwechsel machte die Arminia weiter Druck und ging schließlich nach etwa einer Stunde mit 1:0 in Führung (63.) Andreas Voglsammer lauerte am zweiten Pfosten und erzielte nach Flanke von Cedric Brunner per Kopf den Siegtreffer. In der Folge verteidigte Bielefeld sehr souverän. Einzig ein irregulärer Treffer sollte Dresden noch gelingen - Alexander Jeremejeff traf, nachdem der Ball jedoch zuvor im Aus war.

Mit dem Sieg zieht die Arminia an Stuttgart vorbei und hat nun in der Tabelle nur noch den HSV vor sich. Dresden ist nach der sechsten Saisonniederlage weiterhin Tabellenvorletzter.