SC Paderborn presst hoch und überrollt die "Lilien"

Die Elf von Trainer Steffen Baumgart agierte in Hälfte eins vom Start weg energisch und aggressiv - was Darmstadt ordentlich stresste und verunsicherte. Julian Justvans Freistoß aus gut 20 Metern konnte "Lilien"-Torwart Marcel Schuhen noch parieren (10.). In der Folge glänzte Justvan dann als Vorbereiter: Seinen Eckstoß verwertete Schallenberg per Kopf zur 1:0-Führung für den SCP.

Nur wenige Augenblicke später hätte Paderborn schon fast die Vorentscheidung erzwungen - Darmstadts Lars Lukas Mai verfehlte beim Klärungsversuch einer Paderborner Flanke den eigenen Kasten nur knapp (14.), anschließend scheiterte Justvan abermals an Schuhen (16.). Auch Srbeny konnte eine Großchance nicht nutzen (17.). Stattdessen machte es Führich dann besser: Sein Schuss wurde von Mai unhaltbar abgefälscht - 2:0 für Paderborn. Der 22-jährige Offensivmann bewies außerdem mustergültige Übersicht, als er auf Srbeny ablegte, der noch vor der Halbzeitpause das 3:0 besorgte.

Vier Gelbe und eine Gelb-Rote vor der Pause

Darmstadt konnte sich bei Schlussmann Schuhen bedanken, dass die Anzeigetafel erst drei Tore für Paderborn anzeigte und war mit diesem Rückstand quasi noch gut bedient. Ganz dick kam es für die Gastgeber trotzdem noch vor der Pause: Nicolai Rapp sah für sein zweites Foul die Gelb-Rote Karte (40.), nachdem er bereits zu Spielbeginn rüde gegen den in dieser Partie stets umtriebigen und aktiven Christopher Antwi-Adjej eingestiegen war (6.).

Es war eine körperlich intensive erste Halbzeit, in der abgesehen vom Platzverweis vier weitere Gelbe von Schiedsrichter Florian Heft gezückt wurden. Oft wusste sich Darmstadt nur mit Fouls zu helfen. Auf Paderborner Seite wurde dabei nur Srbeny für ein taktisches Vergehen verwarnt (35.).

Paderborn macht weiter: Srbeny schnürt Doppelpack

Paderborn kam mit unverändertem Torhunger aus der Kabine und setzte weiterhin auf frühe Balleroberung. Darmstadt hielt zunächst etwas mehr dagegen, doch der SCP ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Srbeny verwandelte einen Handelfmeter, den Adrian Stanilewicz nach Flanke von Johannes Dörfler verschuldet hatte, zum 4:0 für die Ostwestfalen, die auch in der Schlussphase nichts mehr anbrennen ließen.

Im Gegenteil: Joker Prince Owusu traf sogar noch zum vermeintlichen 5:0 - doch das Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung nach Videobeweis zurückgenommen.

Nächster Paderborn-Gegner ist St. Pauli