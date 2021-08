In der 17. Minute kam Platte wieder völlig frei im Strafraum an den Ball. Marco Friedl wollte ihn zwar noch stören, rutschte aber aus - und der ehemalige Darmstädter und Schalker schloss trocken mit dem rechten Fuß ab zum 2:0.

Doch das war es noch nicht mit der Paderborn-Gala in der ersten Halbzeit. In der 36. Minute tauchte Sven Michel frei vor dem Tor auf, scheiterte mit seinem Lupfer zunächst an Werder-Keeper Michael Zetterer, schlenzte den Ball dann aber mit dem linken Außenrist in den Winkel - 3:0.