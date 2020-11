Der VfL Bochum hat am 7. Spieltag der Zweiten Liga eine schmerzhafte Heimniederlage erlitten. Gegen die SpVg Greuther Fürth unterlag das Team von Trainer Thomas Reis mit 0:2 (0:2). In der Tabelle mussten die vor dem Spieltag auf Rang zwei rangierenden Ruhrstädter die Franken an sich vorbei ziehen lassen.

Im leeren Stadion an der Castroper Straße wurde der gastgebende VfL von Beginn an in den Rückwärtsgang gezwungen. Die Gäste aus Franken pressten zielstrebig, konsequent und erfolgreich: Der VfL wirkte überrascht und konnte sich in den ersten Minuten überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte befreien.

Seguin und Ernst treffen früh

Und es "klingelte" schon nach neun Minuten im Kasten von VfL-Keeper Manuel Riemann: Paul Seguin vollstreckte flach aus sieben Metern zum 0:1, nachdem zuvor schon drei Teamkollegen nur knapp gescheitert waren. Nur vier Minuten später war die Abwehr der Bochumer erneut überfordert: Innenverteidiger Vasilios Lampropoulos konnte sich gegen den starken Branimir Hrgota im eigenen Strafraum zur mit einem Foul helfen - Elfmeter. Doch Julian Green schoss den Strafstoß derart schwach, dass Riemann problemlos parieren konnte.

Dennoch fiel noch vor der Pause der nächste Treffer: In der 34. Minute hatte Fürths Mittelfeldspieler Sebastian Ernst nach einem Steilpass plötzlich freie Bahn und schob die Kugel nervenstark an Riemann vorbei zum 0:2 ins Netz.

Eisfeld und Zoller scheitern im zweiten Abschnitt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der VfL leicht verbessert, konnte aber nichts Zählbares mehr verbuchen. Thomas Eisfeld scheiterte mit einem Freistoß knapp an Fürths Keeper Sascha Burchert (54.), zwei Minuten später strich ein Kopfball von Simon Zoller knapp am Fürther Tor vorbei. Auf der anderen Seite reagierte Riemann bei einem Freistoß von Hrgota stark (68.).

Die nächste Aufgabe steht für den VfL Bochum nach der Länderspielpause am Sonntag, den 22. November auf dem Programm: Dann geht es für das Team von Thomas Reis zum Tabellenführer Hamburger SV.

Stand: 07.11.2020, 13:48