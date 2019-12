Arminia Bielefeld hat sich am Freitagabend (06.12.2019) mit einem Remis vom Karlsruher SC getrennt. Die Arminia kam gegen den KSC nicht über 2:2 hinaus. Der Tabellenführer lag lange hinten, kam durch Fabian Klos spät zum Ausgleich - ging in der Nachspielzeit erneut in Rückstand und rettete mit der letzten Aktion des Spiels einen Punkt.

Mühsamer Beginn

Beide Mannschaften erwischten keinen guten Start und es entwickelte sich eine zähe Partie. Bielefeld, in der Heimtabelle vor dem Spiel nur auf Rang zwölf, schaffte es in der Anfangsphase nicht, gefährlich in die gegnerische Hälfte vorzustoßen. In der 16. Minute hatte dann Karlsruhes Philipp Hofmann die erste Chance des Spiels - Arminia-Torwart Stefan Ortega konnte jedoch mühelos vereiteln.