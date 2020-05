Beim Wiederbeginn der 2. Bundesliga sah es für Arminia Bielefeld im zähen Derby gegen den VfL Osnabrück lange Zeit nach einem sicheren Sieg aus - kurz vor Schluss gab es für den Tabellenführer dann aber doch noch einen Dämpfer. Die Ostwestfalen haben am Sonntag (17.05.2020) das Spiel dominiert, kamen aber über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Dennoch bauten sie ihren Vorsprung an der Tabellenspitze dennoch auf sieben Punkte aus. Fabian Klos brachte die Hausherren früh in Führung (17. Minute/Fouelelfmeter), doch Osnabrück-Joker Marcos Alvarez glich Sekunden vor dem Schlusspfiff aus (90.+4).