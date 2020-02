Arminia Bielefeld hat am 23. Spieltag in der 2. Bundesliga einen Big Point im Kampf um den Aufstieg geholt. Der Tabellenführer besiegte am Sonntag (23.02.2022) Hannover 96 im heimischen Stadion trotz einer lange dürftigen Leistung mit 1:0 (0:0). Damit nutzte die Arminia den Patzer des HSV, der am Samstag das Stadtderby gegen den FC St. Pauli mit 0:2 verlor, und baute den Vorsprung auf Rang drei auf sechs Punkte aus. Reinhold Yabo erzielte in der 83. Minute das Tor des Tages.

Lange war unklar, ob das Spiel überhaupt hätte stattfinden können, denn Sturmböen und starke Regenfälle hatten den Platz in der Bielefelder Arena in Mitleidenschaft gezogen. Bis kurz nach 13.30 Uhr stand sogar ein Spielabbruch im Raum, doch das Schiedsrichtergespann um Robert Hartmann gab letztendlich grünes Licht.

Hannover mit Chancen, Bielefeld harmlos

Wie erwartet taten sich beide Mannschaften schwer, auf dem nassen Rasen ein Kombinationsspiel aufzuziehen. Die Gäste hatten sich aber deutlich schneller auf die wiedrigen Bedingungen eingestellt. Schon in der zweiten Minute kam Sebastian Jung aus sieben Metern frei zum Abschluss, wurde aber im letzten Moment noch geblockt. Nach 18 Minuten rauschte ein Abschluss von Linton Maina nur knapp am Pfosten vorbei. Dann war es wieder Jung, dessen verunglückte Flanke auf die Latte des Bielelfelder Tors klatschte (24.).

Die Arminia tat sich schwer, klare Torchancen herauszuspielen und brachte in der ersten Hälfte keinen Ball gefährlich auf das Tor von Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler. Dementsprechend ging es mit einem für die Bielefelder zu diesem Zeitpunkt glücklichen 0:0 in die Halbzeitpause.