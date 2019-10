Edmundsson patzt, Hinterseer trifft

Beide Teams begegneten sich vom Anpfiff weg mit offenem Visier und erspielten sich umgehend Torchancen. Cebio Soukou (3.), Florian Hartherz (8.), Andreas Voglsammer (9.) verbuchten die ersten Bielefelder Abschlüsse, Martin Harnik (4.) und Lukas Hinterseer (11.) wurden beim HSV gefährlich. Letzterer nutzte kurz darauf aber einen Fehlpass von Jóan Edmundsson zum Führungstreffer für den HSV, den er frei vor Arminia-Keeper Stefan Ortega erzielte (14.). Am Spielgeschehen änderte das nichts. Sonny Kittel verpasste ebenso den zweiten HSV-Treffer (18.) wie Fabian Klos den Ausgleich (20.). Gefährlich wurde auch ein Kopfball von Bakery Jatta, der in der 29. Minute nur knapp das Bielefelder Tor verfehlte.

Es ging weiter hin und her mit Großchancen auf beiden Seiten. Kittel (32.) und Jeremy Dudziak (34.) verpassten für den HSV, Klos (33.) erneut das 1:1 für Bielefeld. Treffsicherer zeigte sich Harnik in der 38. Minute, doch der HSV-Stürmer stand zuvor im Abseits und das Tor zählte nicht. Erst in den letzten Minuten der ersten Halbzeit wurde die Partie etwas ruhiger.