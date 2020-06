Arminia Bielefeld hat es am Samstag (06.06.2020) verpasst, einen weiteren großen Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg zu machen. Am 30. Spieltag in der 2. Bundesliga kamen die Bielefelder gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Fabian Klos (14.) traf für die Arminia, Patrick Erras glich kurz vor der Pause aus (43.).

Die Ostwestfalen bleiben souveräner Tabellenführer. Die Verfolger aus Stuttgart und Hamburg haben nun aber die Chance, Boden gut zu machen. Nürnberg holte dagegen einen wichtigen Punkt im Kampf gegen Abstieg.

Klos trifft zur Führung

Arminia-Coach Uwe Neuhaus muss mit Manuel Prietl seinen etatmäßigen Sechser aufgrund einer Gelbsperre ersetzen. Dafür rückte Fabian Kunze in die Anfangsformation.

Nach ausgeglichen ersten zehn Minuten übernahm die Arminia die Kontrolle über das Spiel und kam auch prompt zum Führungstreffer. Nach 14 Minuten setzte sich Jonathan Clauss auf der rechten Seite stark gegen Nürnbergs Konstantinos Mavropanos durch und flankte in die Mitte auf Klos, der per Kopf ins rechte Eck traf. Bielefeld verpasste es aber in der Folge, die Führung auszubauen, weil zuerste Nürnbergs Keeper Christian Mathenia stark gegen Marcel Hartel hielt und dann Klos nach einem Missverständnis in der FCN-Abwehr nur den Pfosten traf.

So blieb der Club im Spiel und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich. Erras köpfte einen Ecke von Philip Heise unhaltbar für Torwart Stefan Ortega unter die Latte (43.).

Nürnberg besser im Spiel

Fast hätte die Arminia kurz nach der Pause geantwortet, Tim Handwerker klärte einen Abschluss von Clauss vor der Linie. Zuvor hatte Mathenia bei einer Flanke gepatzt (48.). Die Arminia trat in der zweiten Hälfte aber längst nicht mehr so dominant auf wie in Halbzeit eins. Der FCN war gut im Spiel. Fabian Schleusener scheiterte in der 62. Minute an einer Fußabwehr von Mathenia. Neun Minuten später war es Robin Hack, der einen Patzer von Ortega nicht nutzen konnte.

Arminia meldete sich erst in der Schlussphase zurück, als der eingewechselte Andreas Voglsammer scheiterte freistehend an Mathenia scheiterte (78.). Beide Mannschaften drückten nun auf den Siegtreffer. Erneut Voglsammer scheiterte per Kopf an Mathenia (83.). Auf der anderen Seite parierte Ortega gegen Schleusener. Kurz vor dem Ende rettete Mathenia noch in höchster Not gegen Yabo, im direkten Gegenzug kratze Ortega eine abgefälschte Flanke von der Linie (89.). So blieb es am Ende beim letztlich gerechten 1:1.

Für die Arminia geht es am kommenden Freitag (12.06.2020) mit einem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen weiter.