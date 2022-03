Büskens sei "der Richtige" für die Mission Wiederaufstieg, sagte Schröder. " Wir wollten uns intern entscheiden, weil wir intern die beste Kraft haben ", betonte der 46-Jährige. Eine externe Lösung sei nie in Frage gekommen. Büskens, einer der "Eurofighter" der Königsblauen von 1997, ist bereits der sechste Schalker Trainer in anderthalb Jahren.

Schröder: " Jetzt kann er selbst entscheiden "

Trotz Büskens' bisheriger Tätigkeit als Co-Trainer glaubt der Sportdirektor dennoch an einen neuen Impuls, da er nun eine Entscheidungsmacht habe, die ihm zuvor gefehlt habe. " Es ist ein Riesenunterschied, ob man Asisistent oder Cheftrainer ist. Vorher konnte er nur zuliefern, jetzt kann er selbst entscheiden."