"Wir freuen uns sehr, dass Mike Büskens unserem Vorschlag zugestimmt hat, den Club in der aktuellen Phase zu unterstützen, indem er kurzfristig in die erste Reihe rückt" , sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

Büskens aktuell in Quarantäne

Büskens wird seine Arbeit auf dem Platz allerdings zunächst nicht wahrnehmen können. Nach einem positiven Test auf Covid-19 am Sonntag (06.03.) wird der 53-Jährige vorerst fehlen. Wie der Verein mitteilte, leitet bis auf Weiteres Matthias Kreutzer die Einheiten. Nach 2008 und 2009 übernimmt Büskens den Posten des Interim-Cheftrainers auf Schalke bereits zum dritten Mal.

"Für uns geht es nun darum, gemeinsam das Maximale aus den verbleibenden neun Spielen herauszuholen. Gelingen kann uns das nur als eingeschworene Gemeinschaft, wenn wir zusammen alles geben und das Potenzial, das in der Mannschaft steckt, auf den Platz bringen – fußballerisch wie charakterlich" , wird Büskens zitiert.

Knäbel bemängelt Konstanz