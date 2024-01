Churlinov, der bereits in der Saison 2021/22 für die Königsblauen gespielt hatte, war erst am Dienstag zum Team gestoßen. Er wurde bis zum Saisonende vom englischen Premier-League-Klub FC Burnley ausgeliehen - mit einer Kaufoption. Seitdem hat der 23-Jährige nur zweimal in Gelsenkirchen trainiert. Ein bisschen Bedenkzeit will sich Geraerts daher noch nehmen und erst nach dem Abschlusstraining entscheiden, ob Churlinov auf dem Betzenberg bereits zum Kader gehört.

Verzichten muss Schalke am Freitag auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Marcin Kaminski. Als " logischen Ersatz " hat Geraerts Timo Baumgartl im Blick, der zuletzt im Oktober in der Startelf stand. " Er wartet schon sehr lange. Wenn der Moment da ist, zähle ich auf ihn ", sagte der Belgier. Auch Mittelfeldspieler Ron Schallenberg fehlt wegen einer Gelbsperre.

Heekeren wechselt nach Belgien