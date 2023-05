Schalke startet Zweitliga-Vorbereitung Ende Juni

Der Klub präsentierte am Dienstag (30.05.2023) seinen Sommerfahrplan. Vom 08. bis 16. Juli reisen die Knappen ins Trainingslager nach Mittersill - bereits zum siebten Mal.

Zwei Testspiele gegen unterklassige Gegner

Ebenfalls terminiert sind bereits zwei Testspiele: Am 01. Juli treten die Königsblauen beim Regionalliga-Aufsteiger SC Spelle-Venhaus an, am 06. Juli geht auf den Hünting zum 1. FC Bocholt. Die Bocholter duellieren sich sonst mit der S04-Reserve in der Regionalliga West.

Für den 23. Juli hat Schalke die große Saisoneröffnung vorgesehen. Einzelheiten dazu stehen noch nicht fest. Ebenfalls noch unklar sind weitere Testspiele. Der Saisonstart in der 2. Liga erfolgt für Schalke am letzten Juli-Wochenende. Der Gegner und Spielplan muss noch von der DFL in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Quelle: red