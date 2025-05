Das 0:2 gegen die Ostwestfalen am Freitagabend war die vierte Niederlage in Serie für Schalke, der Klassenerhalt ist noch nicht in trockenen Tüchern - ein Punkt fehlt. Der Abstand zum Tabellen-16. Preußen Münster beträgt bei zwei ausstehenden Partien sechs Zähler und Schalke hat ein schlechteres Torverhältnis.