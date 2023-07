" Ein Trainingslager ist immer dazu da, dass man zusammenwächst, neue Spieler integriert und man sich kennenlernt. Ich denke, dass wir sehr viel Freude beim Training hatten ", sagte der Trainer des Bundesliga-Absteigers Schalke 04 am Samstag nach dem abschließenden Test gegen den 14-fachen polnischen Meister Gornik Zabrze (5:0) um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Lukas Podolski.

Sonderlob des Trainers für Spielfreude und Intensität