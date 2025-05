Flexible Aufstellung, klare Spielidee

Muslic gibt also eine klare Spielidee vor. In seinen Formationen variiert der 42-jährige ehemalige Stürmer, stellte seine Teams schon in mehreren Konstellationen (Dreier-, Vierer- und Fünferkette) auf und will flexibel bleiben. Mit Dreierkette stellt Muslic meist ein 3-4-3 auf (seine beorzugte Formation in Plymouth), mit Viererkette in der Regel ein 4-2-3-1 (Go-to-Variante in Brügge). Wichtig für Muslic ist vielmehr die Teamführung.