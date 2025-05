Medienberichte: Muslic wird neuer Trainer bei Schalke 04

Transfer-Experte Fabrizio Romano sowie die "WAZ" und der TV-Sender "Sky" hatten über eine Einigung mit dem bisherigen Trainer des englischen Zweitliga-Absteigers Plymouth berichtet. Am Freitag kam Muslic auf dem Stadion-Gelände an und verabschiedete sich bei Pressevertretern in Richtung Katakomben. Eine Bestätigung des FC Schalke soll am Samstag erfolgen.

Der englische Klub bestätigte auf seiner Webseite die Gespräche und den Abgang des Trainers: "Wir sind enttäuscht darüber und haben ihm widerwillig erlaubt, auf seinen Wunsch hin Gespräche mit einem deutschen Zweitligisten zu führen. Er wird Argyle nur vier Monate nach seiner Verpflichtung verlassen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftige Karriere."