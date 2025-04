Rückkehr perfekt: Becker ab Sommer wieder Schalker

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger wechselt nach Vertragsende im Sommer vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Holstein Kiel ablösefrei zurück nach Gelsenkirchen, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Das bestätigte S04 am Montag.

"Timo hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist in Kiel zu einem Führungsspieler in der Bundesliga gereift ", sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder: "Seine Spielweise ist von Tempo, Intensität und Leidenschaft geprägt. Wir alle wissen, was es Timo bedeutet, künftig wieder das S04-Trikot zu tragen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen."