Terodde und Hechelmann auf Schalke vorgestellt

Derjenige, der die Schalke-Anhänger am meisten an diesen Freitagmorgen (2.5.2023) interessiert haben dürfte, war nicht vor Ort. Denn eigentlich ging es im Raum "Club 1904" um die Vorstellung des neuen Sportdirektors des FC Schalke 04. Der der Öffentlichkeit wenig bekannte André Hechelmann wird die Position von nun an bekleiden.

Den auf den ersten Blick deutlich größeren Nachrichtenwert hatte aber die Personalie, die Hechelmann in seiner ersten offiziellen Pressekonferenz und als erste Amtshandlung verkünden konnte. Stürmer Simon Terodde wird den Schalkern nun doch erhalten bleiben. Eigentlich hatte sich der 35-Jährige bereits vom Klub verabschiedet, sein Vertrag war in diesem Sommer ausgelaufen. "Nach intensiven Gesprächen konnten wir ihn aber weiter für uns gewinnen" , sagte Hechelmann.