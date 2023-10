"Ich renne nicht weg, stelle mich jeglicher Verantwortung, aber es hat halt einfach für mich persönliche Gründe, die ich in den Vordergrund rücke, ob ich als Cheftrainer arbeiten möchte oder nicht" , sagte der 40-Jährige am Freitag. Schalke 04 will in der anstehenden Länderspielpause einen Reis-Nachfolger präsentieren.