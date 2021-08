Hoch und weit bringt Sicherheit. Was zunächst nach Rumpelfußball und englischem "Kick and Rush" klingt, kann für den FC Schalke 04 in der der 2. Fußball-Bundesliga noch zur Waffe werden - auch am Freitag (13.08.2021, 18.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue.