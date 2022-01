Schalke habe sich neben der Leihe bis zum Saisonende auch eine Kaufoption für den 26 Jahre alten Norweger gesichert. Mit dem Transfer kann der Tabellenvierte die Lücke auf der rechten Außenbahn schließen, die durch die Verletzung von Mehmet Aydin entstanden ist.

" Offensiv werden sein Tempo und seine Flanken unser Spiel bereichern ", sagt Sportdirektor Rouven Schröder über den Außenverteidiger. Vindheim begann seine Profikarriere beim Heimatclub Brann Bergen und kam von dort über den schwedischen Erstligisten Malmö FF, mit dem er zwei Meisterschaften feierte, nach Prag.

Ein Länderspiel für Norwegen

Für Prag kam er in dieser Spielzeit bereits in der Champions-League-Qualifikation und der Europa League zum Einsatz. Der 26-Jährige hat zudem ein Länderspiel bestritten. Im November 2020 debütierte er in der Nations League für die norwegische Nationalmannschaft.

Am Sonntag starten die Schalker mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel (13.30 Uhr) in die restliche Rückrunde.