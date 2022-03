Beistand vom NRW-Ministerpräsidenten

Verbalen Beistand bekamen die Schalker von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der CDU-Politiker rief potenzielle Sponsoren am Dienstag dazu auf, den Klub zu unterstützen: "Das ist eine gute Gelegenheit und hat sicherlich auch einen doppelten Werbewert, wenn man es in dieser Situation tut."

Wüst zollte dem Traditionsclub Respekt für die Kündigung des Sponsors Gazprom. "Das wird keine leichte Situation sein", sagte er nach einem Krisengespräch mit Wirtschaft und Gewerkschaften zu den Folgen der russischen Invasion in die Ukraine für Nordrhein-Westfalen. Auf die Frage, ob das Land NRW zur Not bereit wäre, die 2020 gewährte Landesbürgschaft zu leisten, sagte Wüst: "Über alles, was das Land betrifft, werden wir zu gegebener Zeit beraten."

Wüst zu finanziellen Hilfen für Schalke 04: "Werden beraten".

Klub muss Vertragsauflösung mit Gazprom klären

Vor der möglichen neuen Liaison mit einem neuen Sponsor müssen auf Schalke ohnehin zunächst die Scheidungsmodalitäten mit Gazprom geklärt werden. Noch ist unklar, wie sich beide Seiten bei der Auflösung des bis 2025 datierten Vertrags einigen. Es könnte die Verhandlungen erschweren, dass Gazprom dem Vernehmen nach rund neun Millionen Euro für die aktuelle Saison bereits bezahlt hat.

Die Trennung von Gazprom nach 15 Jahren gilt in Gelsenkirchen als Zeitenwende. Schließlich hatten sich die Schalker unter dem Schutzschild des russischen Gasriesen gemütlich eingerichtet. Zu Bundesliga-Zeiten sollen zwischen 15 und 20 Millionen Euro pro Jahr geflossen sein, nach dem Abstieg für einen Zweitligisten noch immer stolze acht bis zehn Millionen Euro.

Über 200 Millionen Euro Schulden

Diese Gelder waren für Schalke bei einem Schuldenstand von über 200 Millionen Euro überlebenswichtig und dürften auch in den Plänen für das kommende Lizenzierungsverfahren eine große Rolle spielen. Nach dem Versiegen der Geldquelle Gazprom versuchten die Vereinsbosse, alle Sorgen der Fans vor einer noch größeren finanziellen Schieflage zu zerstreuen. «Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt», hieß es in einer Mitteilung.

