Schalke 04 - gegen alle Widerstände aus der Krise?

Verletzungssorgen in der Offensive

Definitiv nicht erledigt sind die Sorgen in der Offensive. Nur ein Tor in den letzten drei Spielen sind eindeutig zu wenig für die Ansprüche des Bundesliga-Absteigers. Nun fällt eventuell auch noch Simon Terodde aus, der bisher beste Scorer beim FC Schalke 04. Für ihn nachrücken könnte Sebastian Polter. "Polti hat immer Bock. Er gibt im Training Gas. Ich habe völlig das Vertrauen in ihn", sagte Reis. Der Coach betonte, dass ein Stürmer natürlich an Toren gemessen werde: "Aber wenn er drei Stück auflegt, ist mir das auch recht."

Doch Terodde ist nicht der einzige Ausfall: In Bryan Lasme und Kenan Karaman fehlen zwei weitere Offensivkräfte. Immerhin ist Domenick Drexler zurück. Der Routinier könnte direkt auf die wichtige Position im offensiven Mittelfeld rücken. Doch Reis bremst die Erwartungen etwas: "Wir müssen schauen. Am Anfang der Woche haben wir nochmal etwas rausgenommen. Eine Alternative für den Kader ja, ob es für die Startelf dann reicht, müssen wir dann kurzfristig sehen. Dome ist sicherlich dann nicht komplett bei 100 Prozent. Es ist aber zumindest möglich."

Reis: "Standards können ein Mittel sein"

Trotz der Widerstände, die Reis allesamt in der Pressekonferenz erwähnte, hat er auch Lösungen für einen erfolgreichen Abend parat. "Magdeburg ist keine so große Mannschaft. Standards könnten ein Mittel sein. Aber dafür müssen wir diese auch herausspielen." Damit hat Reis durchaus Recht - umso wichtiger könnte der durchaus kopfballstarke Polter werden.

