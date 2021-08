Schalke verleiht Kabak nach Norwich

Wie bereits in ersten Jahreshälfte 2021 zieht es Ozan Kabak auch in der laufenden Saison 2021/2022 auf die Insel: Der türkische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis zu Norwich City. Das gab sein Klub Schalke 04 am Montagabend bekannt.