Schalke 04 verkauft Hoppe nach Spanien

Über die weiteren Modalitäten des Transfers haben man Stillschweigen vereinbart. " Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten ", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Sechs Tore in 22 Bundesligaspielen

Matthew Hoppe war im Juli 2019 aus der Barca Academy in die Schalker U19 gewechselt. Im November 2020 feierte er im Alter von 19 Jahren sein Bundesligadebüt in Gladbach (1:4). Im Januar feierte er dann den ersten Sieg mit Schalke, an dem er mit einem Dreierpack gegen Hoffenheim maßgeblich beteiligt war.

Insgesamt absolvierte Hoppe 22 Bundesligaspiele und schoss dabei sechs Tore. In der laufenden Spielzeit wurde der Gold-Cup-Sieger von 2021 lediglich einmal eingewechselt.

Stand: 31.08.2021, 22:59