Schalke erreicht Minimalziel - Grammozis fest im Sattel

Der Blick auf die Tabelle lässt die Fans durchaus auf eine schnelle Bundesliga-Rückkehr hoffen. Schalke belegt aktuell Rang vier. Mit dem Hamburger SV, der davor den Relegationsplatz besetzt, ist man sogar punktgleich. Damit hat das Team von Dimitrios Grammozis zumindest sein Minimalziel - in Schlagdistanz zur Spitze in die Winterpause zu gehen - erreicht.

Die Entwicklung bis hierher sei " nach dem großen Umbruch im Sommer die erste Hürde gewesen ", zog auch Grammozis ein positives Fazit. Für die Restrunde erwartet der Coach jedoch eine Steigerung von der gesamten Mannschaft: " Wir sind nicht so zufrieden, dass wir uns zurücklehnen. Wir wissen, dass wir uns in bestimmten Bereichen noch verbessern müssen. "

Fehleranfällig und selten souverän

So trat seine Mannschaft nur selten souverän auf und leistete sich zu viele einfache Fehler. Während die Schalker diese Missstände gegen vermeintlich kleine Gegner oftmals noch durch ihre individuelle Klasse ausbügeln konnten, wurden sie von den Teams aus der oberen Tabellenhälfte dafür regelmäßig bestraft. Negative Höhepunkte waren dabei aus weiß-blauer Sicht das 2:4 gegen Darmstadt oder das 1:4 gegen Regensburg.

Gewinnen konnte die Grammozis-Elf von den Spielen gegen die aktuelle Top-Acht nur die Partie gegen den 1. FC Nürnberg. Der Sieg fiel mit 4:1 jedoch deutlich aus und verlieh Schalke nochmal einen Schub. Endlich ließen die Knappen auch gute spielerische Elemente erkennen, was sich im abschließenden Duell beim HSV (1:1) fortsetzte. Vor allem in der zweiten Hälfte dominierten die Gäste das Geschehen, so dass durchaus ein weiterer Dreier drin gewesen wäre.

Grammozis gestärkt ins neue Jahr

Doch auch so haben die jüngsten zwei Spiele die Stimmung in Gelsenkirchen deutlich verbessert. Und auch die Position von Trainer Grammozis wurde durch die zuletzt wieder positivere sportliche Entwicklung gestärkt. Die Verantwortlichen um Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder sind laut "kicker" der Meinung, dass mittlerweile wieder ein Spielstil gepflegt wird, " der zu Schalke 04 passt ". Dabei soll es um Eigenschaften wie Leidenschaft, Mut und Überzeugung gegangen sein.

Zum Ende des Jahres sitzt Grammozis, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, damit wieder fest im Sattel. Das dürfte für den viel gescholtenen Coach eine erlösende Erkenntnis zur Pause sein. Denn zumindest von außen betrachtet, musste der 43-Jährige nicht erst einmal um seinen Job bangen. Besonders eng dürfte es für ihn nach dem ernüchternden Pokal-Aus beim Drittligisten 1860 München gewesen sein.

Jetzt kann Grammozis aber erstmal weiter an der Mission direkte Bundesliga-Rückkehr arbeiten. Dass das noch ein langer und steiniger Weg wird, zeigt auch der Blick auf die Tabelle, in der es ziemlich eng zugeht. So ist für Schalke aktuell der Abstand zum direkten Aufstiegsrang genauso groß, wie der Vorsprung auf Platz zehn - nämlich jeweils fünf Punkte. Schröder stellte nach den jüngsten Ergebnissen aber schonmal eines klar: " Wir sind angriffslustig. "

Stand: 20.12.2021, 12:05