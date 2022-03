Die beste Torausbeute einer Liga lebt auch oft von einem herausragenden Stürmer. So etwa beim FC Schalke 04. Der Ruhrpott-Klub aus der 2. Fußball-Bundesliga hat Torjäger Simon Terodde, der zuletzt seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, bereits starke 19 Tore und drei Assists zu verdanken. Damit war er alleine an über 40 Prozent der 54 Gelsenkirchener Treffer beteilgt.

Je näher der Endspurt im Kampf um den Aufstieg für S04 rückt, desto mehr kommt es also natürlich auch auf Teroddes Qualitäten an. Aber nicht nur - denn Schalke ist zumindest in den letzten Partien offenbar weniger abhängig vom Knipser und damit weniger ausrechenbar geworden. Auch das könnte in den verbleibenden sieben Spielen für die Schalker noch zum Trumpf werden.

Kein Stürmer in letzten beiden Partien an Tor direkt beteiligt

Ohne außer Acht zu lassen, dass Terodde beim 3:4 gegen Hansa Rostock, das Ex-Trainer Dimitrios Grammozis letztlich den Job kostete, alle drei Treffer erzielte: Während der letzten beiden Partien taten sich im Schalker Spiel andere Akteure als Schützen der wichtigen Tore hervor, die S04 überhaupt wieder ins Aufstiegsrennen zurückhievten.