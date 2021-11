Elfmeter sorgt für Schalker Ärger und getrübte Rekord-Freude

Demnach gibt es nun zwei Kriterien, in denen ein Handspiel eines Verteidigers strafbar sei. Wenn ein Spieler mit einer absichtlichen Bewegung die Hand oder den Arm zum Ball führt, oder wenn er den Ball durch seine Körperhaltung aufhalten will. " Der Unparteiische muss beurteilen: Was ist die Absicht des Spielers? Entstammt die Körperhaltung aus einem natürlichen Bewegungsablauf? Oder will der Spieler den Ball mit dem Arm aufhalten, indem er seine Abwehrfläche vergrößert? Oder nimmt er zumindest das Risiko in Kauf, dass er den Ball an den ausgestreckten Arm bekommt? ", so Wagner.

Konkrete Beschreibungen wie die " Abstützhand " oder das " Anschießen durch einen Mitspieler " seien aus dem Regeltext gestrichen worden und würden nun summiert unter dem Begriff der " Intention bei der Bewegung ". " Diese Frage zu bewerten, legt man nun wieder mehr in das Ermessen des Schiedsrichters ", sagte Wagner.

Freude über Zweitliga-Torrekord von Terodde getrübt

Ob Stieler den zulässigen Ermessensspielraum verlassen hat, lässt sich sehr wahrscheinlich nur abseits des Schalker Ärgers über zwei in einer dramatischen Schlussphase verlorene Punkte beurteilen. Klar ist, dass Stieler erst nach Intervention aus dem Kölner Videokeller und der Ansicht der Videobilder auf Strafstoß entschieden hatte. Stieler war also nicht alleine beteiligt.

Für einen Schalker war diese Entscheidung besonders bitter: Simon Terodde konnte sich nicht nur über entgangene Punkte, sondern auch die getrübte Freude eines Rekords ärgern. Er avancierte mit seinem 154. Zweitliga-Treffer zur 1:0-Führung zum alleinigen Tor-Rekordhalter der 2. Liga. Die Bestmarke hatte er sich mit 153 Toren noch mit dem früheren Hannoveraner Dieter Schatzschneider teilen müssen.