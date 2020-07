Wohlgemuth: Müssen neue Wege gehen

Weil das Transferfenster bis zum 5. Oktober geöffnet ist, sei Geduld gefragt. Außerdem brauche es durch die schwierige finanzielle Situation der Vereine eine neue Herangehensweise. "Die Kostensituation, die den gesamten Profifußball in Deutschland betrifft, darf uns nicht lähmen. Sie muss uns vielmehr motivieren, neue Wege zu gehen" , so Wohlgemuth. Im Blickpunkt stehen dabei unter anderem "Effektivität beim Sichten und Ausbilden von jungen Spielern sowie Kreativität bei der Ausgestaltung von Transfergeschäften und vertraglichen Rahmenkonstruktionen", hieß in der Vereinsmitteilung.

Bisher zwei Verpflichtungen fix

Für die kommende Zweitligasaison hat der SCP bereits Torhüter Moritz Schulze von der U19 von RB Leipzig sowie Stürmer Pascal Steinwender vom VfB Oldenburg verpflichtet. Außerdem kehren mit Johannes Dörfler, Felix Drinkuth, Marcel Hilßner und Ron Schallenberg vier Leihspieler zurück. Den Verein verlassen haben bislang Ben Zolinski (Ziel unbekannt) sowie die ausgeliehenen Mohamed Dräger (SC Freiburg), Laurent Jans (FC Metz) und Gerrit Holtmann (1. FSV Mainz 05).